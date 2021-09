Turismo | Indeed | +70% annunci posti di lavoro in Italia

(Di lunedì 27 settembre 2021) I dati diffusi oggi dal sito per la ricerca dimostrano gli effetti del Covid-19 suidinele nell’ospitalità. Glidie le ricerche contenenti keyword come ‘’ e ‘ospitalità’ hanno recuperato e superato i livelli del 2020, anno in cui glinel settore turistico sul portale sono diminuiti del 40%. Nel 2021 si è verificato un rimbalzo, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita anche i click degli utenti sui lavori legati al, in aumento del 96% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le ricerche sono diminuite (-2%), ciò significa che chi è interessato a lavorare nell’ambito delha una maggiore ...

