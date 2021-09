Tudum by Netflix | annunciate novità importanti per The Crown e Sex Education

(Di lunedì 27 settembre 2021) La Regina tornerà a novembre 2022 L’eventoha dato molto materiale agli appassionati di serie tv. Il primo evento globaleper i fan” si è tenuto abato 25 settembre. Tante le anticipazioni e gli attori che hanno partecipato. Dall’evento sono state condivise anche notizie sulla nuova stagione di “The”: la quinta stagione (e probabilmente l’ultima) arriverà solo a novembre 2022. A dare la notizia l’attrice protagonista Imelda Staunton che prende in mano l’eredità di Olivia Colman (prima di lei Claire Foy) e si prepara a essere regina. Leggi anche: Emmy 2021, è la notte di “The” e ‘Ted Lasso’ Gli attori hanno infatti da poco iniziato a girare la nuova stagione: “Con il cast e la troupe non vediamo l’ora di portarvi la nuova stagione di Thea novembre 2022?. In questa ...

L'opera è stata annunciata ufficialmente durante il, evento dedicato alla programmazionedei prossimi mesi e anni, tra serie televisive, documentari appunto, film e molto altro ancora. ...Tra i tantissimi progetti targatiche sono stati presentati in anteprima in occasione dell'evento globale dedicato a tutti i fan della piattaforma di streaming, ossia, c'è anche 'Bridgerton 2' . 'Fan di Bridgerton, dal #...In un video formale l’attrice che interpreterà la regina Elisabetta ha rivelato quando uscirà la nuova stagione.ll trailer ufficiale di Army of Thieves è stato rivelato come parte dell'evento TUDUM e mostra il prequel di Zack Snyder ...