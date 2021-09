Truffe dopo la crisi per il Covid, nel mirino anche due società bergamasche (Di lunedì 27 settembre 2021) Avrebbero causato gravi danni a oltre 60 operatori economici in tutta Italia. Ci sono anche due società bergamasche tra le vittime della presunta truffa al centro dell’indagine della Guardia di Finanza di Padova su una presunta associazione per delinquere, promossa da un uomo già emerso in altri contesti per ipotizzati legami con Cosa Nostra. L’indagine ha preso il via a ridosso della fine del primo lockdown. Si sarebbe trattato di un complesso meccanismo di frode con coinvolti, a vario titolo, 13 soggetti, di cui uno indagato per ricettazione e alcuni percettori del reddito di cittadinanza, e oltre 20 società ubicate in sette province (tra cui una di Arcene e una di Verdello, attive nel settore dell’edilizia e delle materie plastiche). Grazie all’assistenza di due professionisti (uno della provincia di Padova e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Avrebbero causato gravi danni a oltre 60 operatori economici in tutta Italia. Ci sonoduetra le vittime della presunta truffa al centro dell’indagine della Guardia di Finanza di Padova su una presunta associazione per delinquere, promossa da un uomo già emerso in altri contesti per ipotizzati legami con Cosa Nostra. L’indagine ha preso il via a ridosso della fine del primo lockdown. Si sarebbe trattato di un complesso meccanismo di frode con coinvolti, a vario titolo, 13 soggetti, di cui uno indagato per ricettazione e alcuni percettori del reddito di cittadinanza, e oltre 20ubicate in sette province (tra cui una di Arcene e una di Verdello, attive nel settore dell’edilizia e delle materie plastiche). Grazie all’assistenza di due professionisti (uno della provincia di Padova e ...

Advertising

AndreaLompio53 : @EmiliaBalestri1 È proprio questo 'miglioramento', questo mostrarsi saggio, costruttivo, moderato che, dopo la mont… - DilectisG : RT @DilectisG: @The_Colonnello @filippo1176 @Manhattan_gobbo @PresMoratti E se parliamo poi di dignità voi non l’avete mai avuta nella vost… - DilectisG : @The_Colonnello @filippo1176 @Manhattan_gobbo @PresMoratti E se parliamo poi di dignità voi non l’avete mai avuta n… - fgareggia : Il #redditodicittadinanza è la più grande marchetta elettorale dopo gli 80 euro di Renzi, ma con l’aggravante di pr… - nadia_giobbi : @Princes06312661 @Harryz46 @elenaprimudaja @anna30048679 Dopo 30 anni di fregature,scandali per truffe e la distruz… -