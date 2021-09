Troppa intelligenza (artificiale) ammazza la cultura

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Fossi costretto su due piedi a spiegare cos’è l’e cosa la, andrei un po’ in crisi ma me la caverei così: l’è una facoltà combinatoria, che in maniera più o meno consapevole ed efficace pratica un calcolo razionale; laè una sensibilità che si acquisisce con l’accumulo di esperienza ma non coincide con la somma delle nozioni, piuttosto con una capacità di riorganizzarle originalmente. Detto questo, dalla National Gallery arriva la notizia che l’, grazie a un innovativo marchingegno, ha stabilito che al 91 per cento il “Sansone e Dalila” attribuito a Rubens non è autentico. Lo ha fatto paragonando i dettagli di centoquarantotto quadri sicuramente opera di Rubens e confrontandoli col dipinto in questione. Va notato che ...