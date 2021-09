Tricase | cade nel vuoto durante la manutenzione della veranda | morto 68enne Incidente sul lavoro

Advertising

Un uomo di 68 anni, Donato Piscopiello, è morto mentre era impegnato in alcuni lavori sulla veranda di un'abitazione in via Angiulli a, in Salento. L'uomo svolgeva saltuariamente lavoretti di edilizia. Incidenti sul lavoro, in Salento operaio muore schiacciato dalle macerie di un solaio. Aveva 39 anni 21 Settembre 2021Precisamente nel comune di. L'operaio aveva 68 anni e si trovava in via Angiuli, nel rione Tutino. A quanto si è appreso, lavorava saltuariamente nel settore edile dopo essere andato in ...Il 68enne pensionato svolgeva lavoretti saltuari. Oggi a Tricase era impegnato con una veranda. Ha fatto un volo nel vuoto da circa sei metri di altezza. È morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e g ...Nei primi 7 mesi del 2021 si sono registrati nella provincia 13 infortuni sul lavoro, finiti in maniera tragica ...