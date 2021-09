Tre ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria (Di lunedì 27 settembre 2021) , ora 43, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 18 nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) , ora 43, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Lo riporta il sitoa Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 18 nuovi ...

Advertising

TrgMedia : Covid: tre ricoverati in meno negli ospedali dell'Umbria - Ansa_Umbria : Tre ricoverati Covid in meno - 539th : Ora la situazione in Vermont è peggiorata molto : i ricoverati stanno avvicinandosi al massimo di sempre. (grafico… - 539th : @FrancescoPonzin Il grafico grande con la linea rossa sono le diagnosi, i ricoverati sono indicati nel grafico centrale fra i tre in basso - StampaNovara : Novara, l’ospedale Maggiore torna ad avere tre pazienti ricoverati per Coronavirus -