(Di lunedì 27 settembre 2021) Tre consigli regionali polacchi hanno votato lunedì per abrogare le mozioni sulle, che dichiarano le loro province “zone libere da”. A riferirlo l’agenzia di stampa statale PAP. Quali sono leche hanno abrogato le? Numerose autorità locali in Polonia si sono dichiarate libere dall'”ideologia” nel 2019, parte di

Advertising

renatobrunetta : Monitoraggio #Pnrr: per la Pa a bersaglio tre riforme su tre e un investimento su due. Adesso manca l’ultimo step:… - periodicodaily : Tre regioni polacche abrogano le dichiarazioni LGBT-free - Periodico Daily #lgbt #polonia - Leo_e_Kira : RT @MunaronLuisella: Chi ci aiuta a salvare 4 maialini adulti, una femmina ha 21 anni, sono anagrafati e con codice stalla Sono tre femmine… - LeilaSitnich : RT @MunaronLuisella: Chi ci aiuta a salvare 4 maialini adulti, una femmina ha 21 anni, sono anagrafati e con codice stalla Sono tre femmine… - goldiesister007 : RT @MunaronLuisella: Chi ci aiuta a salvare 4 maialini adulti, una femmina ha 21 anni, sono anagrafati e con codice stalla Sono tre femmine… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre regioni

Sky Tg24

... ci sarebbero importanti conseguenze a livello occupazionale, soprattututto in quelledove sono presenti uffici e stabilimenti dellesocietà: la crescita del numero di disoccupati ...Le fonti di energia rinnovabili sono democratiche, utilizzabili in ampiedel pianeta grazie ... Con un focus sul settore dei trasporti, l'autore individualivelli di intervento per la ...Trombe d'aria e mini uragani in arrivo in Italia nei mesi di ottobre e novembre. Lo rileva a Fanpage, il colonnello Mario Giuliacci ...L'Italia è invasa dalle zanzare giapponesi. Sono arrivate in Italia a fine estate e hanno già invaso molte regioni del nord. È la terza specie di insetti ...