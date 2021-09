Trattativa Stato-mafia | oltre le responsabilità penali quelle politiche e morali

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Alla fine credo sarà necessario il pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione per scrivere la parola “fine” al processo sulla cosiddetta. Due sentenze diametralmente contrapposte richiedono il terzo grado di giudizio. La ricostruzione dei fatti è un mosaico troppo frammentario, con tanti pezzi mancanti, per cui non sarà facile, neanche per la Suprema Corte, stabilire una verità “riconciliatrice”. Mi auguro che quest’ultima, se non condivisa, sia almeno irreprensibile. L’unica certezza che ho oggi, è che le letture di parte non aiuteranno a trovare la verità giudiziaria. Il Collegio di secondo grado ha utilizzato nella sentenza di assoluzione la formula “il fatto non costituisce reato”. Questa dicitura è utilizzata dai giudici: quando sussistono tutti i presupposti oggettivi, ma manca l’elemento soggettivo ...