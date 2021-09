Transplant, su Sky e NOW medical drama storia di immigrazione e integrazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Una contemporanea storia di immigrazione e integrazione che è anche un medical drama ricco di sorprese: in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW arriva Transplant, da lunedì 27 settembre alle 21.15. Una nuova serie di produzione e ambientazione canadese con al centro un giovane e talentuoso medico siriano, rifugiato di guerra, che non potendo recuperare i suoi... Leggi su digital-news (Di lunedì 27 settembre 2021) Una contemporaneadiche è anche unricco di sorprese: in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW arriva, da lunedì 27 settembre alle 21.15. Una nuova serie di produzione e ambientazione canadese con al centro un giovane e talentuoso medico siriano, rifugiato di guerra, che non potendo recuperare i suoi...

Advertising

ikigaitragic : Questo per dire che ho cominciato questa serie medical che si chiama transplant di cui fanno la pubblicità su sky p… - statodelsud : Transplant, il medical drama arriva in prima visione su Sky e NOW. Da lunedì 27 settembre - Pino__Merola : Transplant, il medical drama arriva in prima visione su Sky e NOW. Da lunedì 27 settembre - Dtti_digitale : Una contemporanea storia di immigrazione e integrazione che è anche un medical drama ricco di sorprese: in prima vi… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tv: Transplant serie medical tra integrazione e immigrazione Su Sky Da lunedì 27… -