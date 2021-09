Traffico Roma del 27-09-2021 ore 18:00 (Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverde Roma alla redazione Buonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani nuovi lavori da oggi sulla via Flaminia restringimento di carreggiata all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro inevitabili disagi e forti rallentamenti anche sulle due carreggiate del raccordo anulare restiamo sul raccordo Code in carreggiata interna tra Bufalotta svincolo A24 Gra Casilina in Roma sud e intenso rallentato il Traffico anche in carreggiata esterna tra Laurentina e Roma Sud cantieri poi sulla percorso Urbano della A24 code tra Togliatti e raccordo anulare Traffico su viale dello Scalo di San Lorenzo verso la tangenziale est rallentamenti in tangenziale dall’altra parte della città tra la galleria Giovanni XXIII e Campi Sportivi verso San Giovanni code sulla Cassia raccordo e Tomba di Nerone nelle due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverdealla redazione Buonasera e ben trovati in studio Sonia cerquetani nuovi lavori da oggi sulla via Flaminia restringimento di carreggiata all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro inevitabili disagi e forti rallentamenti anche sulle due carreggiate del raccordo anulare restiamo sul raccordo Code in carreggiata interna tra Bufalotta svincolo A24 Gra Casilina insud e intenso rallentato ilanche in carreggiata esterna tra Laurentina eSud cantieri poi sulla percorso Urbano della A24 code tra Togliatti e raccordo anularesu viale dello Scalo di San Lorenzo verso la tangenziale est rallentamenti in tangenziale dall’altra parte della città tra la galleria Giovanni XXIII e Campi Sportivi verso San Giovanni code sulla Cassia raccordo e Tomba di Nerone nelle due ...

