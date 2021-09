Townstar rinnova la gamma dei veicoli commerciali Nissan con Interstar e Primastar

(Di lunedì 27 settembre 2021)ladeileggericon. Nuove denominazionie listino semplificato, in grado di fornire soluzioni di mobilità ...

Advertising

lulopdotcom : #automotive #green #nissan #primastar #interstar #townstar Nissan rinnova la gamma LCV: Interstar, Primastar e il n… -

Ultime Notizie dalla rete : Townstar rinnova

QN Motori

la gamma dei veicoli commerciali leggeri Nissan con Interstar , Primastar . Nuove denominazioni commerciali e listino semplificato, in grado di fornire soluzioni di mobilità ...la gamma dei veicoli commerciali leggeri Nissan con Interstar , Primastar . Nuove denominazioni commerciali e listino semplificato, in grado di fornire soluzioni di mobilità ...Nell’ambito del piano Nissan Next, la casa giapponese rinnova la propria gamma di veicoli commerciali leggeri. Nuove denominazioni commerciali e tre modelli (Interstar, Primastar e Townstar), con la n ...