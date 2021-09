Advertising

FricoMannaro : Vediamo: - i concerti ancora distanziati ed a capienza ridotta - i tour operator non riescono a lavorare perché ci… - fisco24_info : Tour operator e agenzie viaggio: allarme occupazione per 40.000 lavoratori: Indagine Fto: senza nuovi ammortizzator… - aurora250920 : Torno dopo un pomeriggio passato a correggere compiti e scopro l’esistenza di una nuova categoria: i tour operator,… - oggicronacaim : Un gruppo di tour operator ed agenti di viaggi piemontesi visitano Valenza e i suoi tesori - oggicronacaal : Un gruppo di tour operator ed agenti di viaggi piemontesi visitano Valenza e i suoi tesori -

Ultime Notizie dalla rete : Tour operator

Il Sole 24 ORE

... - 13,1%), l'alloggio ( - 1.854, - 41,9%), la ristorazione ( - 6.855, - 32,9%) e i servizi di agenzie viaggio,e noleggio auto ( - 3.805, - 17,3%). Perdite rilevanti di nuove aperture ...Pensa sia una priorità? TURISMO/ Il "long - Covid" che pesa su città d'arte, agenzie di viaggio eAssolutamente. Chi sceglie il Veneto sa di poter trovare un'offerta per tutte le ...Indagine Fto: senza nuovi ammortizzatori sociali 8 aziende su 10 si dichiarano costrette ad aprire la procedura di licenziamento collettivo ...Stati Uniti off limits fino a novembre, causa Covid, per i cittadini dell'area Schengen. Per loro (ma anche per brasiliani, cinesi e inglesi) saltano ...