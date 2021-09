Tortu: "Jacobs? Rivalità sportiva. Nel 2022 voglio fare 100 e 200" (Di lunedì 27 settembre 2021) Bologna, 27 settembre 2021 " Le ultime confortanti prove sui 200 metri potrebbero disegnare una nuova carriera per Filippo Tortu , ma lo sprinter non abbandonerà i 100. Lo ha annunciato a Radio 1, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Bologna, 27 settembre 2021 " Le ultime confortanti prove sui 200 metri potrebbero disegnare una nuova carriera per Filippo, ma lo sprinter non abbandonerà i 100. Lo ha annunciato a Radio 1, ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : 'Questo non esclude un’amicizia che c’è da anni' ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Tortu | #Jacobs |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Questo non esclude un’amicizia che c’è da anni' ?????? Leggi le dichiarazioni: - Sport_Fair : #Tortu ed il rapporto con Marcell #Jacobs: tutta la verità del velocista azzurro oro nella staffetta alle Olimpiadi… - Eurosport_IT : 'Questo non esclude un’amicizia che c’è da anni' ?????? Leggi le dichiarazioni: - AntoDamiano1996 : Quindi Marcell Jacobs si sposa. Il prete immagino sarà Franco Bragagna, il chierichetto sarà Filippo Tortu che non è proprio Stacanov... -