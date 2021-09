Torta integrale con mele e noci | soffice e umida | pazzesca!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questo non il solito dolce, ma unacone uvetta, unica e indescrivibile! Parliamo di un lievitato che non stanca mai, anzi, ogni variazione a tema riporta, in fondo, la memoria all’infanzia, a quei pomeriggi passati con le mani in pasta, guidate dalle sapienti mosse delle nostre nonne e delle nostre mamme. Ora che le piccole pasticcere in erba sono cresciute, dilettarsi tra farina, uova, zucchero, burro è diventato quasi un lusso. Nei ritagli di tempo, allacciamo il grembiule e ci apprestiamo a preparare un dessert speciale da offrire in famiglia come dono d’amore senza fine. Provate allora questa ricetta, per stupire grandi e piccini con una semplicità e una bontà unica! Curiose? Iniziamo!...