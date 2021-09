Torino, Juric: «Potevamo fare meglio. Il Venezia ha meritato il pari» (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Venezia: le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Venezia Torino – «E’ stata una partita dura, tosta, Potevamo fare qualcosa in più. L’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose che Potevamo fare meglio. Oggi avevamo pochi cambi in attacco, giocano sempre Sanabria e Brekalo. Siamo sulla strada giusta comunque, ci sono cose da migliorare ma va bene così. Avremmo meritato di avere qualche punto in più per quello che abbiamo fatto, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «E’ stata una partita dura, tosta,qualcosa in più. L’episodio del rigore è stata la conseguenza delle cose che. Oggi avevamo pochi cambi in attacco, giocano sempre Sanabria e Brekalo. Siamo sulla strada giusta comunque, ci sono cose da migliorare ma va bene così. Avremmodi avere qualche punto in più per quello che abbiamo fatto, ...

Advertising

sportli26181512 : Juric: 'Peccato, ma la strada è giusta. Le assenze? Faremo comunque un gran derby': Juric: 'Peccato, ma la strada è… - DiMarzio : Le parole dell'allenatore granata #Juric dopo #VeneziaTorino - Gazzetta_it : #VeneziaTorino, Juric: 'Peccato, ma la strada è giusta. Le assenze? Faremo un gran derby' - AndreaGalliano8 : RT @UmbertoF97: Ha trasformato il Torino in bestie affamate di caviglie. Ha trasformato Singo in Cafu prime. Signori e signore, JURIC IVAN… - UmbertoF97 : Ha trasformato il Torino in bestie affamate di caviglie. Ha trasformato Singo in Cafu prime. Signori e signore, JU… -