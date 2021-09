Torino, i convocati di Juric per il Venezia (Di lunedì 27 settembre 2021) Stasera, alle 20:45, andrà in scena Venezia-Torino, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito i convocati di Ivan Juric. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon Attaccanti: Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Stasera, alle 20:45, andrà in scena, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Di seguito idi Ivan. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon Attaccanti: Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

vendesiverdi : RT @ToroGoal: ?? Convocati del @TorinoFC_1906 per #VeneziaTorino: ancora assente Armando #Izzo. Out anche #Aina, #Pjaca, #Praet, #Belotti e… - YBah96 : RT @DiMarzio: #Torino, i convocati e le probabili scelte di Ivan #Juric contro il #Venezia - Toro_News : ?? | CONVOCATI I giocatori granata convocati da Ivan #Juric per #VeneziaTorino - DiMarzio : #Torino, i convocati e le probabili scelte di Ivan #Juric contro il #Venezia - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??I convocati di #Juric per #VeneziaTorino: nonostante il rientro in gruppo in settimana ancora assente #Izzo. Out anch… -