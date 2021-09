Torino | Conte risponde alle contestazioni dei No vax | «Il vaccino salva vite | che vi piaccia o no» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 settembre 2021) Comizio turbolento a Ciriè, nel Torinese, per l’ex premier Giuseppe, nell’ultima settimana di campagna in vista delle elezioni comunali del prossimo 3 e 4 ottobre, a sostegno del candidato sindaco M5s, Franco Silvestro. L’intervento del leader pentastellato, durato oltre 50 minuti, è stato interrotto a più riprese dastazioni, fischi e urla da parte di No vax. L’ex premier ha detto: «L’unico strumento che abbiamo per combattere la pandemia di Coronavirus sono i vaccini, punto. Posso capire che lasci qualcuno impressionato che questa ricerca sui vaccini si sia completata in tempi stretti. Oggi, cheo no, il. I dati scientifici ci dicono che i vaccini funzionano. Ognuno di noi ha fatto dei sacrifici. Ora manca l’ultimo miglio e se non lo facciamo ...