Tommaso Stanzani, debutta come modello alla MFW. Ecco la sua sfilata (Di lunedì 27 settembre 2021) Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici debutta come modello alla sfilata della Milano Fashion Week. Dalla danza alla moda, il giovane incanta il red carpet Ieri sera c’è stato un meraviglioso debutto, per Tommaso Stanzani. Amato e seguito da tantissimi fan, il successo del giovane è arrivato nel programma di Maria De Filippi. Il ballerino ed ex alunno del talent show Amici, sta continuando a riscontrare un clamoroso successo. Tommaso Stanzani dopo aver approdato ad Amici non si è più fermato con la danza, ma soprattutto la sua carriera ha subito un’evoluzione ed una svolta in diversi ambiti. Dal videoclip ufficiale del singolo “Stelle Cadenti” del cantautore Ermal ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021), il ballerino di Amicidella Milano Fashion Week. Ddanzamoda, il giovane incanta il red carpet Ieri sera c’è stato un meraviglioso debutto, per. Amato e seguito da tantissimi fan, il successo del giovane è arrivato nel programma di Maria De Filippi. Il ballerino ed ex alunno del talent show Amici, sta continuando a riscontrare un clamoroso successo.dopo aver approdato ad Amici non si è più fermato con la danza, ma soprattutto la sua carriera ha subito un’evoluzione ed una svolta in diversi ambiti. Dal videoclip ufficiale del singolo “Stelle Cadenti” del cantautore Ermal ...

