Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton: prima uscita pubblica per la coppia (FOTO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton hanno scelto i Tony Awards 2021 per la loro prima uscita ufficiale. Le FOTO della coppia hanno entusiasmato i fan dell'attore. Tom Hiddleston e la fidanzata Zawe Ashton sono stati immortalati per la prima volta come una coppia "ufficiale" mentre sfilavano sul red carpet dei Tony Awards 2021. Nelle scorse settimane, i due erano stati FOTOgrafati durante una vacanza sulla spiaggia di Ibiza. Tom Hiddleston ha preso parte alla cerimonia di premiazione dei Tony Awards 2021, in qualità di candidato per la migliore interpretazione maschile per la sua performance teatrale in Betrayal.

