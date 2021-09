Tolti i gradi al generale Pappalardo dopo le campagne No vax: «Ha disonorato le forze armate» (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono stati Tolti i gradi all’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo. Secondo quanto si apprende, a Pappalardo è stato notificato un provvedimento del ministero della Difesa che annuncia la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Le condotte dell’ufficiale sono state ritenute lesive del prestigio delle forze armate e del giuramento prestato. In passato Pappalardo, noto per le sue posizioni No vax, ha partecipato alle manifestazioni dei negazionisti e ha guidato il movimento dei Gilet arancioni. Chi è l’ex generale Pappalardo Pappalardo è un ex generale di brigata, in congedo dal 2006. All’inizio degli anni ’90 è stato deputato, iscritto al Partito ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono statiall’exdei carabinieri Antonio. Secondo quanto si apprende, aè stato notificato un provvedimento del ministero della Difesa che annuncia la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Le condotte dell’ufficiale sono state ritenute lesive del prestigio dellee del giuramento prestato. In passato, noto per le sue posizioni No vax, ha partecipato alle manifestazioni dei negazionisti e ha guidato il movimento dei Gilet arancioni. Chi è l’exè un exdi brigata, in congedo dal 2006. All’inizio degli anni ’90 è stato deputato, iscritto al Partito ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Al generale in congedo Pappalardo tolti i gradi per motivi disciplinari #AntonioPappalardo - ilSicilia : #Cronaca #antoniopappalardo Tolti i gradi al generale Pappalardo: “Lede prestigio forze dell’ordine”… - fr4nc15_93 : RT @DavidPuente: Ora Pappalardo è più ex di prima - mauriziozani : Tolti i gradi al generale Pappalardo dopo le campagne No vax: «Ha disonorato le forze armate» - paceinguerra : RT @DavidPuente: Ora Pappalardo è più ex di prima -