Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze (Di lunedì 27 settembre 2021) Il gup di Roma Annalisa Marzano ha rinviato a giudizio Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva Matteo, accusato di traffico di influenze illecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Andranno a processo per lo stesso reato anche altri imputati tra i quali l’ex parlamentare di An Italo Bocchino, l’imprenditore di Scandicci Carlo Russo e l’imprenditore Alfredo Romeo. Renzi senior è stato invece prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di influenze. Il processo davanti all’ottava sezione penale del tribunale di Roma è stato fissato per il prossimo 16 novembre. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il gup di Roma Annalisa Marzano ha, padre del leader di Italia Viva Matteo, accusato didiillecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Andranno a processo per lo stesso reato anche altri imputati tra i quali l’ex parlamentare di An Italo Bocchino, l’imprenditore di Scandicci Carlo Russo e l’imprenditore Alfredo Romeo.senior è stato invece prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio didi. Il processo davanti all’ottava sezione penale del tribunale di Roma è stato fissato per il prossimo 16 novembre.

