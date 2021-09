Tiro a Volo, Assoluti 2021: titoli di fossa olimpica a Rossi e Ferrari (Di lunedì 27 settembre 2021) Jessica Rossi e Lorenzo Ferrari sono i nuovi campioni italiani di fossa olimpica di Tiro a Volo. I due azzurri si sono infatti imposti nelle rispettive gare degli Assoluti 2021 sulle pedane del Tav Accademia Lombarda di Battuda (Pavia). Ferrari ha dominato sia qualificazioni che finale, presentandosi al round decisivo con il punteggio di 122 su 125, per poi chiudere con 42/50 e assicurarsi così il trionfo. Seconda piazza per il vicentino Dario Caretta, terzo nelle cinque serie di gara con 119 e poi d’argento con 40/50. Terzo gradino del podio invece per il viterbese Valerio Grazini (32/40). In finale sono approdati anche Marco Correzzola (quarto con 27/35), Emanuele Bernasconi (quinto con 22/30) e Simone Lorenzo Prosperi (sesto con ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Jessicae Lorenzosono i nuovi campioni italiani didi. I due azzurri si sono infatti imposti nelle rispettive gare deglisulle pedane del Tav Accademia Lombarda di Battuda (Pavia).ha dominato sia qualificazioni che finale, presentandosi al round decisivo con il punteggio di 122 su 125, per poi chiudere con 42/50 e assicurarsi così il trionfo. Seconda piazza per il vicentino Dario Caretta, terzo nelle cinque serie di gara con 119 e poi d’argento con 40/50. Terzo gradino del podio invece per il viterbese Valerio Grazini (32/40). In finale sono approdati anche Marco Correzzola (quarto con 27/35), Emanuele Bernasconi (quinto con 22/30) e Simone Lorenzo Prosperi (sesto con ...

Advertising

sportface2016 : #TiroaVolo, #Assoluti 2021: Jessica #Rossi e Lorenzo #Ferrari sono i nuovi campioni italiani di fossa olimpica - TwtFab77 : @ncorrasco @Stefanoliv83 Perdonami ma... Tiro sull'esterno della rete dopo una spallata (1°) Tiro in scivolata (2°)… - mennieffe : @rykyjeypynaz Si ma alcuni non sono colpa sua anche se ormai ogni goal sembra che lo sia, pure con la samp ho letto… - giuliafake_ : @DeckerTrixie CIOÈ IO TIRO LEI MOLLA E IO VOLO FINO IN CINA TIPO NA FATA CANTANDO VOLOLAREEE OHOH - laziopress : ?? 49' | #LazioRoma 2-1 Pericolosa la #Lazio. Il tiro al volo di #Immobile dopo la spizzata di testa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro Volo Ad Alassio un Mondiale di bocce davvero super ... specialità volo, in programma al Palaravizza di Alassio, in Liguria, da lunedì 11 a sabato 16 ... Alle cinque prove previste originariamente per il settore femminile (individuale, tiro di precisione, ...

La Lazio vince il derby, il Napoli torna in vetta, la Juve risorge ... però se l'avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio " l'analisi di Spalletti " Prendere un tiro e ... soprattutto per l'argentino, in gol con uno splendido sinistro al volo dopo appena 10'. Poco dopo ...

Tiro a volo: Mondiali ParaTrap; Italia è d'oro con Poli ANSA Nuova Europa Ad Alassio un Mondiale di bocce davvero super Alle cinque prove previste originariamente per il settore femminile (individuale, tiro di precisione ... L’evento “Mondiale Femminile & Senior di bocce specialità volo Alassio 2021”, originariamente – ...

Vicenza-Cremonese, Brocchi: “Metabolizzare la sconfitta alzando l'asticella durante la settimana” Che dovevamo stare in gara e alzare il giro dei motori senza paura dell’inferiorità, lottare e combattere perché un episodio poteva rimetterci in gara. È una partita importante come tutte, ora c’è bis ...

... specialità, in programma al Palaravizza di Alassio, in Liguria, da lunedì 11 a sabato 16 ... Alle cinque prove previste originariamente per il settore femminile (individuale,di precisione, ...... però se l'avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio " l'analisi di Spalletti " Prendere une ... soprattutto per l'argentino, in gol con uno splendido sinistro aldopo appena 10'. Poco dopo ...Alle cinque prove previste originariamente per il settore femminile (individuale, tiro di precisione ... L’evento “Mondiale Femminile & Senior di bocce specialità volo Alassio 2021”, originariamente – ...Che dovevamo stare in gara e alzare il giro dei motori senza paura dell’inferiorità, lottare e combattere perché un episodio poteva rimetterci in gara. È una partita importante come tutte, ora c’è bis ...