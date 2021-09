‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’ in tv stasera | 27 settembre | orario | streaming e ospiti

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Torna l’appuntamento settimanale con “Tiki-– Ladel Pallone”, che nella puntata di lunedì 272021 commenterà i risultati della sesta giornata di campionato e non solo. Tanti volti noti del mondo del pallone nello studio del programma condotto da Piero Chiambretti, cond’eccezione Giancarlo Antognoni e Monica Somma, giornalista e tifosa della Juventus. Non mancheranno poi Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Luca Beatrice e Raffaele Auriemma. Presenti anche Walter Zenga e l’attore e grande tifoso della Fiorentina, Massimo Ceccherini. L’appuntamento è per la seconda serata, alle ore 23.49, su Italia 1 o in direttasu Mediaset Play. SportFace.