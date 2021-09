The Walking Dead 11x06, recensione: non entrate in quella casa (Di lunedì 27 settembre 2021) La recensione del sesto episodio dell'undicesima stagione di The Walking Dead, disponibile in esclusiva su Disney+ nella sezione Star. Con la recensione di The Walking Dead 11x06, terzultimo episodio del primo blocco della stagione conclusiva, torniamo a passare un po' di tempo con Connie, personaggio che mancava all'appello da quasi diciassette capitoli: data per morta nel nono episodio della decima stagione (un escamotage necessario per consentire all'attrice Lauren Ridloff di girare il film Marvel Eternals), era tornata in scena brevemente in quello che doveva essere il finale della penultima annata, confermando di essere ancora viva prima di assentarsi nuovamente in vista dell'undicesimo ciclo (anche se, come da consuetudine, Ridloff rimane menzionata come membro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladel sesto episodio dell'undicesima stagione di The, disponibile in esclusiva su Disney+ nella sezione Star. Con ladi The, terzultimo episodio del primo blocco della stagione conclusiva, torniamo a passare un po' di tempo con Connie, personaggio che mancava all'appello da quasi diciassette capitoli: data per morta nel nono episodio della decima stagione (un escamotage necessario per consentire all'attrice Lauren Ridloff di girare il film Marvel Eternals), era tornata in scena brevemente in quello che doveva essere il finale della penultima annata, confermando di essere ancora viva prima di assentarsi nuovamente in vista dell'undicesimo ciclo (anche se, come da consuetudine, Ridloff rimane menzionata come membro ...

