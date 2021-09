The Sandman: il confronto video tra la prima clip della serie e il fumetto (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix ha condiviso sabato la prima clip della serie The Sandman e un confronto video mostra la somiglianza con il fumetto di Neil Gaiman. Netflix ha presentato ufficialmente la serie The Sandman con una prima clip diffusa durante l'evento in streaming TUDUM, che ha regalato molti contenuti in anteprima, e ora un video mette a confronto la sequenza con il primo numero del fumetto originale in cui viene raccontata la storia ideata da Neil Gaiman. Il filmato mostra l'incredibile lavoro compiuto dalla produzione nell'adattamento dell'opera che ha potuto contare sul talento degli artisti Sam Kieth, Mike Drigenberg e Robbie ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix ha condiviso sabato laThee unmostra la somiglianza con ildi Neil Gaiman. Netflix ha presentato ufficialmente laThecon unadiffusa durante l'evento in streaming TUDUM, che ha regalato molti contenuti in ante, e ora unmette ala sequenza con il primo numero deloriginale in cui viene raccontata la storia ideata da Neil Gaiman. Il filmato mostra l'incredibile lavoro compiuto dalla produzione nell'adattamento dell'opera che ha potuto contare sul talento degli artisti Sam Kieth, Mike Drigenberg e Robbie ...

