"The Last of Us", ecco la prima foto della serie tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Non c'è ancora una data certa, ma nel 2022 The Last of Us debutterà in tv. L'emittente statunitense HBO trasmetterà dieci episodi tratti dal celebre videogioco della Naughty Dog. Pedro Pascal e Bella Ramsey interpreteranno i protagonisti Joel e Ellie. "The Last of Us": dal videogioco alla serie tv La messa in onda di The Last of Us era già stata annunciata a marzo 2020. Ieri, 26 settembre, HBO ha pubblicato sui social la prima foto dell'adattamento televisivo. Per i fan della serie non si tratta di una data casuale. Nel videogioco il 26 settembre segna infatti l'Outbreak Day, giorno in cui una pericolosa infezione raggiunge la sua massa critica, decimando la popolazione mondiale.

