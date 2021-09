Terza dose Vaccino Covid, ok dal Cts a over 80 e personale sanitario: il calendario (Di lunedì 27 settembre 2021) Terza dose a partire dal 20 settembre per le categorie maggiormente esposte o a maggior rischio di malattia grave da Covid-19. L’annuncio arriva dal Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria in seguito all’incontro avvenuto nella giornata del 13 settembre con il Ministro della Salute Speranza. Nei giorni scorsi era arrivato l’ok dell’Aifa che specifica anche le tempistiche entro le quali la Terza dose va somministrata, differenziandole a seconda che ci sia o meno una condizione di compromissione del sistema immunitario. È arrivato inoltre l’ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla dose “booster” anche per over 80, ospiti delle Rsa, e per il personale sanitario più a rischio. Il Cts ha rinviato la decisione sul resto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 27 settembre 2021)a partire dal 20 settembre per le categorie maggiormente esposte o a maggior rischio di malattia grave da-19. L’annuncio arriva dal Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria in seguito all’incontro avvenuto nella giornata del 13 settembre con il Ministro della Salute Speranza. Nei giorni scorsi era arrivato l’ok dell’Aifa che specifica anche le tempistiche entro le quali lava somministrata, differenziandole a seconda che ci sia o meno una condizione di compromissione del sistema immunitario. È arrivato inoltre l’ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla“booster” anche per80, ospiti delle Rsa, e per ilpiù a rischio. Il Cts ha rinviato la decisione sul resto ...

