Terza dose per ultra 80enni | ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio Nuova circolare del ministero

Advertising

NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Biden riceverà oggi la terza dose del vaccino contro il Covid. Lo rende noto la Casa Bianca. #ANSA - TgrRai : #COVID19 Over 80, personale e ospiti delle Rsa. Poi sanitari e operatori di interesse sanitario a partire dai 60 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

L'agenzia europea del farmaco EMA ha iniziato a valutare l'uso di unadi richiamo di Spikevax (il vaccino Covid - 19 sviluppato da Moderna ) da somministrare almeno 6 mesi dopo la secondanelle persone dai 12 anni in su. 'Le dosi di richiamo - si legge ...... mentre gli over potranno prenotarsi con il nostro sistema prenotovaccino, che abiliterà mano a mano le persone in base alla data dell'ultimadi vaccino ricevuta, e ricevere poi la". ...Ecco quante persone sono state vaccinate in Piemonte nella giornata di lunedì 27 settembre 2021 secondo i dati della Regione.Nuovamente affrontato il tema degli over 60 non ancora vaccinati. Al momento in Piemonte, su una popolazione di oltre 1,4 milioni ...