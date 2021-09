Terza dose | a chi | dopo quanto e con quale vaccino

(Di lunedì 27 settembre 2021)dianti covid al via, ma a chi etempo dalla seconda? A rispondere è il ministero della Salute con la circolare che sancisce l’avvio delle somministrazioni. Nel testo della si elencano punto per punto le categorie interessate: si tratta di anziani dagli 80 anni in su, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. E “in un momento successivo” i sanitari (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario) che “svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”, a partire dai 60 anni in su, oppure “con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione ...

Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto ladel vaccino Pfizer davanti alle telecamere. 'Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda', ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill ...Sono le categorie cui verrà somministrata ladi vaccino anti - Covid. Lo indica la nuova circolare del ministero. 'Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi ..."Ogni giorno qualcuno mi chiede perché sono fortemente favorevole alla vaccinazione di massa per COVID -spiega il prof. Silvestri- ed ecco le ragioni: 1. I vaccini riducono il ri ...La terza dose nel Lazio è in corso di somministrazione e a partire mercoledì 29 settembre sarà possibile prenotarla per gli over 80. A renderlo noto l'assessorato regionale all ...