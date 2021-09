Tennis | si complica la corsa di Jannik Sinner alle Atp Finals Hurkacz vola | serve il cambio di passo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Percorso in salita perper l’obiettivo ATPa Torino. Il Master di fine anno, che per la prima volta a partire da questo 2021 si terrà in Italia, non sarà un traguardo facilmente raggiungibile dall’altoatesino. Come è noto, saranno i primi otto dell’ATP Race, ovvero della graduatoria di rendimento stagionale, che avranno accesso al torneo. Attualmente,è n.11 di questo graduatoria e deve fare i conti con il terzo titolo del 2021 del polacco Huberta Metz (Francia)., che aveva sconfitto proprionella Finale del Masters1000 di Miami, potrebbe aver compiuto unimportante, essendo attualmente n.8 della classifica, tenendo conto che i primi quattro sono già qualificati, ovvero il serbo Novak Djokovic, ...

Bravo Medvedev ad approfittarne e a sciorinare una tratti impeccabilmente , mentre per Djokovic ora la situazione siin tutti i sensi . Le 34 primavere obbligano a dei ragionamenti. In primis, il traguardo del Grande Slam rischia di ...Sinner sila vita nel nono gioco e salva un set point, ma non può nulla contro le 'bombe' al servizio di Zverev (6 aces e appena 4 punti persi con la prima), che archivia 6 - 4 il primo set .Percorso in salita per Jannik Sinner per l'obiettivo ATP Finals a Torino. Il Master di fine anno, che per la prima volta a partire da questo 2021 si terrà in Italia, non sarà un traguardo facilmente r ...Home; Tennis News; Roger Federer; Nel complicato mondo del tennis uno dei temi più interessanti riguarda sicuramente quello dei cosiddetti “ingaggi di partecipazione” . Si tr ...