Tennis, non solo Camila Giorgi. Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan: c’è fermento nel settore femminile (Di lunedì 27 settembre 2021) A leggere la classifica WTA di questa mattina, la parte italiana dice quanto segue: Camila Giorgi al numero 37, Jasmine Paolini al 61, Martina Trevisan al 68, Sara Errani al 105, Elisabetta Cocciaretto al 137, Lucia Bronzetti al 145, Lucrezia Stefanini al 190, Giulia Gatto-Monticone al 197 e Federica Di Sarra al 199. solo all’inizio di quest’anno la situazione era, per usare un eufemismo, difficile: c’erano sempre tre azzurre nelle prime 100, ma le posizioni erano Giorgi 76, Trevisan 85 e Paolini 96. Nelle prime 200 giocatrici del mondo, a differenza delle 9 tricolori attuali, ce n’erano 7: Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto si seguivano l’una con l’altra al 131° e 132° posto, poi c’erano Giulia ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) A leggere la classifica WTA di questa mattina, la parte italiana dice quanto segue:al numero 37, Jasmineal 61, Martinaal 68, Sara Errani al 105, Elisabettaal 137, Luciaal 145, Lucrezia Stefanini al 190, Giulia Gatto-Monticone al 197 e Federica Di Sarra al 199.all’inizio di quest’anno la situazione era, per usare un eufemismo, difficile: c’erano sempre tre azzurre nelle prime 100, ma le posizioni erano76,85 e96. Nelle prime 200 giocatrici del mondo, a differenza delle 9 tricolori attuali, ce n’erano 7: Sara Errani ed Elisabettasi seguivano l’una con l’altra al 131° e 132° posto, poi c’erano Giulia ...

