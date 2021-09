Tennis, Naomi Osaka: “Presto in campo, mi è tornata la voglia di giocare” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Mi prendo una pausa dal Tennis. Non so quando tornerò”. Parole che qualche settimana fa ha pronunciato Naomi Osaka dopo aver lasciato anticipatamente gli US Open, sconfitta dalla sorpresa canadese Leyla Fernandez, poi finalista. La giapponese, nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni contro i giornalisti, ora sembra aver cambiato idea. In una trasmissione ad HBO ha annunciato: “So che tornerò a giocare e probabilmente molto Presto, perché sento di nuovo quel desiderio. Non mi interessa più di tanto vincere o perdere, quello che voglio è sentire la spinta a tornare in campo”. Sul suo stato: “Ho sempre amato la competizione, e solitamente più lungo era il match e più ero contenta, ma negli ultimi tempi ho iniziato a sentire che più tempo stavo in campo, peggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) “Mi prendo una pausa dal. Non so quando tornerò”. Parole che qualche settimana fa ha pronunciatodopo aver lasciato anticipatamente gli US Open, sconfitta dalla sorpresa canadese Leyla Fernandez, poi finalista. La giapponese, nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni contro i giornalisti, ora sembra aver cambiato idea. In una trasmissione ad HBO ha annunciato: “So che tornerò ae probabilmente molto, perché sento di nuovo quel desiderio. Non mi interessa più di tanto vincere o perdere, quello che voglio è sentire la spinta a tornare in”. Sul suo stato: “Ho sempre amato la competizione, e solitamente più lungo era il match e più ero contenta, ma negli ultimi tempi ho iniziato a sentire che più tempo stavo in, peggio ...

