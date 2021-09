Tennis | l’Europa domina la Laver Cup 2021 Una supremazia schiacciante ed un dominio annunciato

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un risultatoin partenza, una, unche ha espresso perfettamente gli attuali valori.ha stravinto laCup, imponendosi per 14-1 contro il Resto del Mondo in una tre giorni che ha sancito una differenza davvero notevole tra ileuropeo e quello al di fuori del Vecchio Continente. Vedendo l’epilogo la prima domanda da porsi è quella se questa competizione ha ancora un valore. In questo momento la differenza tra le due squadre è notevole, con l’intera Top-10 del ranking mondiale occupata da giocatori europei. Il primo rappresentante del Resto del Mondo nel ranking ATP è Felix Auger-Aliassime (undicesimo), con il canadese che precede di qualche posizione il connazionale Denis Shapovalov. Un ...