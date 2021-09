Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Eva sconvolgerà Robert (Di lunedì 27 settembre 2021) A Tempesta d'amore si tornerà a parlare di Eva, l'amatissima ex moglie di Robert che lo ha lasciato nella disperazione più totale decidendo di partire di punto in bianco. Le anticipazioni tedesche svelano, infatti, che dopo mesi di silenzio, il Saalfeld si vedrà recapitare una busta proprio da parte della donna. Eva, dopo vent'anni d'amore con Robert, ha intrecciato una relazione con Christoph ed è rimasta incinta, una notizia che ha scioccato lo chef, disposto, tuttavia, a perdonare la moglie e ad assumersi la paternità del bambino. Dopo la nascita del piccolo Emilio, però, Robert si è reso conto di non essere in grado di convivere con una situazione così difficile e, a quel punto, Eva ha fatto le valigie e ha lasciato il Fürstenhof, spiegando al ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Ad'si tornerà a parlare di Eva, l'amatissima ex moglie diche lo ha lasciato nella disperazione più totale decidendo di partire di punto in bianco. Lesvelano, infatti, che dopo mesi di silenzio, il Saalfeld si vedrà recapitare una busta proprio da parte della donna. Eva, dopo vent'anni d'con, ha intrecciato una relazione con Christoph ed è rimasta incinta, una notizia che ha scioccato lo chef, disposto, tuttavia, a perdonare la moglie e ad assumersi la paternità del bambino. Dopo la nascita del piccolo Emilio, però,si è reso conto di non essere in grado di convivere con una situazione così difficile e, a quel punto, Eva ha fatto le valigie e ha lasciato il Fürstenhof, spiegando al ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta amore Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: LUCY viene licenziata! A forza di tirare la corda, prima o poi la si spezza. Lo capirà suo malgrado Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) , che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore si ritroverà a pagare un prezzo altissimo per i propri errori. E a quel punto la ragazza dovrà prendere una decisione difficile?

Tempesta d’amore, anticipazioni 28 settembre: l’ammissione di Rosalie Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta D’amore, che martedì 28 settembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata ...

