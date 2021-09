Tempesta d’amore, anticipazioni 28 settembre: l’ammissione di Rosalie (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che martedì 28 settembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 28 settembre Rosalie temerà che Ariane possa creare problemi alla carriera di Michael, pertanto si vedrà costretta a doversi piegare al suo brutto ricatto. La giovane donna, successivamente, rivelerà a Christoph di averlo tradito, e di aver detto delle cose molto piccanti alla stampa. Ariane ed Erik, non appena lo scopriranno, festeggeranno il loro grande successo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 282021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.28temerà che Ariane possa creare problemi alla carriera di Michael, pertanto si vedrà costretta a doversi piegare al suo brutto ricatto. La giovane donna, successivamente, rivelerà a Christoph di averlo tradito, e di aver detto delle cose molto piccanti alla stampa. Ariane ed Erik, non appena lo scopriranno, festeggeranno il loro grande successo ...

