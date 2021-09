Telegram chiude il canale Basta Dittatura. Smantellato il forum principale dei No Green pass (Di martedì 28 settembre 2021) Bloccati. I primi messaggi di conferma arrivano nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Il canale Basta Dittatura e il gruppo Basta Dittatura Chat sono stati chiusi da Telegram, la piattaforma su cui negli ultimi mesi si erano coordinanti gli attivisti del movimento nato contro il Green pass. Il messaggio ufficiale della piattaforma fondata da Pavel Durov è chiaro: «Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di Telegram». Basta Dittatura era la bacheca principale dei No Green pass. Prima di essere chiuso, il canale aveva superato i 43 mila iscritti. Qui gli amministratori ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Bloccati. I primi messaggi di conferma arrivano nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Ile il gruppoChat sono stati chiusi da, la piattaforma su cui negli ultimi mesi si erano coordinanti gli attivisti del movimento nato contro il. Il messaggio ufficiale della piattaforma fondata da Pavel Durov è chiaro: «Questonon può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di».era la bachecadei No. Prima di essere chiuso, ilaveva superato i 43 mila iscritti. Qui gli amministratori ...

