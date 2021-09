Teatri e cinema 80%, stadi 75% : Cts allenta restrizioni su capienza con green pass. Musei: nessuna limitazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazionementi delle misure L'articolo proviene da Firenze Post.

