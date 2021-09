Tanti auguri Francesco Totti: quel cucchiaio all’Inter indimenticabile (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Francesco Totti compie oggi 45 anni e i tifosi della Roma e gli appassionati di tutto il mondo gli rendono omaggio. indimenticabile una delle sue reti più belle: quella segnata all'Inter col cucchiaio nella stagione 2005-06... Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 settembre 2021)compie oggi 45 anni e i tifosi della Roma e gli appassionati di tutto il mondo gli rendono omaggio.una delle sue reti più belle:la segnata all'Inter colnella stagione 2005-06...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Eurosport_IT : Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - acmilan : Happy birthday to Serena Cortesi! ?? The Rossonere striker turns 19 ?? Tanti auguri a Serena Cortesi che oggi comp… - MasLo73749202 : RT @acmilan: Happy birthday to Serena Cortesi! ?? The Rossonere striker turns 19 ?? Tanti auguri a Serena Cortesi che oggi compie 19 anni… - SSembach : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? -