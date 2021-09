Talebani e golpisti non parlano | l’Onu evita l’imbarazzo

(Di lunedì 27 settembre 2021) A leggere ieri mattina il programma della giornata conclusiva dell’Assemblea generale dela New York, si poteva ben dire che Ashraf Ghani l’avesse spuntata e ino. Ma nel primo pomeriggio di ieri le cose si sono ribaltate. E il nome «Afghanistan», nella lista degli aventi diritto a parlare, è sparito. UN ALTRO STATO invece era assente dall’inizio perché il governo ombra birmano ha scelto il «basso profilo» rinunciando a chiedere di far parlare il suo emissario al. Sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... Saddam Hussein, Gheddafi, Al Qaeda, Isis, Boko Haram, i barbuti, altri come loro, i "... trucidato l'11 settembre del 1973, trentotto anni fa come oggi, dai ferocidel generale ......Non mi permetterei un altro aggiunge intanto l'iran condanna con fermezza l'assalto deiil ...bauxite mineralecessare la produzione della Lumina da cui si ricava l'alluminio Intanto i...A leggere ieri mattina il programma della giornata conclusiva dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, si poteva ben dire che Ashraf Ghani l’avesse spuntata e i Talebani no. Ma nel primo pomeriggi ...Trarre dalla Storia insegnamenti è uno dei “motti” che vengono maggiormente riesumati quando si presentano crisi internazionali. La locuzione ...