Tagli di capelli over 50 tendenze inverno 2021, il lob di Kamala Harris e la frangia a tendina (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo è il momento giusto per scegliere tanti nuovi Tagli di capelli ideali per le donne over 50. Queste chiome sono tutte molto facili da portare e inoltre sono di tendenza in questo inverno 2021. Gli hairstyle sono sfoggiati anche da molte celebrità e quindi non sono assolutamente da perdere. Novità Tagli capelli over 50 Tra i Tagli di capelli dedicati alle donne over 50 si può optare per il lob portato da Kamala Harris. Sulla chioma della vicepresidente degli Stati Uniti sono presenti delle scalature molto leggere. Inoltre lo styling di Kamala risulta essere liscio e molto morbido. La vicepresidente sulla sua capigliatura crea una riga centrale o ...

