Tabellone Atp Sofia 2021: Sinner guida il seeding, presenti Musetti e Mager (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Sofia 2021, evento valevole per il circuito maggiore maschile e di scena tra lunedì 27 settembre e domenica 3 ottobre. L’azzurrino Jannik Sinner guida il seeding bulgaro dall’alto della prima posizione, dunque usufruirà di un bye al primo turno, per poi affrontare uno tra Vasek Pospisil e un qualificato. Presente anche Lorenzo Musetti, anch’egli italiano, opposto a Dimitar Kuzmanov all’esordio; a completare il gruppo azzurro direttamente in main draw vi è Gianluca Mager, sfidante di Adrian Mannarino. Da attenzionare inoltre le prestazioni dell’istrionico Benoit Paire. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo di Sofia, aggiornati turno per turno. Tabellone ATP 250 ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento valevole per il circuito maggiore maschile e di scena tra lunedì 27 settembre e domenica 3 ottobre. L’azzurrino Jannikilbulgaro dall’alto della prima posizione, dunque usufruirà di un bye al primo turno, per poi affrontare uno tra Vasek Pospisil e un qualificato. Presente anche Lorenzo, anch’egli italiano, opposto a Dimitar Kuzmanov all’esordio; a completare il gruppo azzurro direttamente in main draw vi è Gianluca, sfidante di Adrian Mannarino. Da attenzionare inoltre le prestazioni dell’istrionico Benoit Paire. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo di, aggiornati turno per turno.ATP 250 ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis Andreas Seppi conquista l'accesso al tabellone principale a #Sofia: aumenta la presenza italica sul cemento… - sportface2016 : #Tennis, Atp #Sofia 2021: Andreas #Seppi accede al tabellone principale, superato in due set il bulgaro #Donski - federtennis : A San Diego #Gaio e #Caruso raggiungono Sonego e Fognini in main draw! Nell'ultimo turno di qualificazione Federic… - zazoomblog : Tennis ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso e Federico Gaio accedono al tabellone principale - #Tennis #Diego #202… - qwe0220 : ATP San Diego 2021: Sonego e Fognini sfortunati in tabellone #SanDiegoOpen -