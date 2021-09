Svolta Superlega | la decisione della UEFA!

(Di lunedì 27 settembre 2021) E alla fine è arrivata lafinale dall’Uefa. Ci è voluto un po’ di tempo, ma da Nyon è arrivato il comunicato ufficiale, definitivo: Juventus, Barcellona e Real Madrid non saranno più sanzionate e non rischieranno più nulla nel caso, lafinale che tutela i top club ma anche Ceferin L’Uefa non può far altro che alzar bandiera bianca. I procedimenti relativi allacontro Juventus, Barcellona e Real Madrid verranno cancellati. L’Uefa si è dovuta infatti inchinare alla volontà del Tribunale Commerciale di Madrid, la quale richiedeva di cancellare appunto le sanzioni, ma non solo: se ciò non fosse stato eseguito, avrebbe rischiato grosso il suo presidente Ceferin! Ceferin, se avesse continuato a mantenerli, avrebbe rischiato ...

Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina non ha finora esitato ladesiderata in campo. ... E poi c'è stato quel passo fatale compiuto in aprile da Agnelli con l'annuncio della. ...... dopo aver sventato il 'colpo di stato ' di quegli sbadati della, in buona sostanza, ... MATTARELLA:EUROPEA. Forse non tutti se ne sono accorti, ma quell'uomo con i capelli bianchi ...Superlega: Uefa cancella i provvedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona e annulla le multe agli altri club ...La federazione di Ceferin non continuerà nella sua battaglia contro le squadre rimaste nel progetto Superlega. Tra queste anche la Juventus di Agnelli.