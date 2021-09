Svizzera | vincono i sì al referendum sui matrimoni gay | favorevoli quasi due terzi degli elettori

(Di lunedì 27 settembre 2021) Laha approvato ilsuiomosessuali, diventando unoultimi paesi dell’Europa occidentale a legalizzare itra persone dello stesso sesso. Il “o per tutti” ha ottenuto la maggioranza dei sì in tutti i cantoni, anche quelli tradizionalmente considerati più conservatori. La proposta, approvata dal 64,1%, rende anche possibile l’adozione di bambini per le coppie omosessuali. Con le nuove norme, le coppie che avevano optato per l’unione civile registrata potranno convertirla ino e le coppie lesbiche sposate potranno avere figli attraverso la donazione di sperma, una possibilità attualmente riservata alle sole coppie eterosessuali sposate. Inoltre, sarà ...

repubblica : Svizzera, vincono i sì al referendum sui matrimoni gay - AlbertiniGloria : RT @repubblica: Svizzera, vincono i sì al referendum sui matrimoni gay - aleniggaz : RT @crlggg: Svizzera, vincono i sì al referendum sui matrimoni gay - 72_samu : RT @Artlandis: Segnali preziosi /1 Svizzera, vincono i sì al referendum sui matrimoni gay - astroslimon : Vincono i diritti a #SanMarino ed in #Svizzera. In #germania forse avremo il ritorno della #spd. C'è vita nell'Universo, a quanto pare. -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera vincono

- Ini sì al referendum sui matrimoni gay. Dopo una lunga battaglia, inle coppie gay potranno unirsi in matrimonio. E' stata infatti approvata l'iniziativa il Matrimonio per ...Read More Flash, matrimoni gay? Dal referendum arriva il sì degli elvetici 26 Settembre 2021 Ini sì al referendum sui matrimoni gay. Secondo le proiezioni diffusa dalla Srr,.... Va in archivio il primo test ufficiale per l’Allianz Powervolley Milano che conquista il terzo posto nella q ...Al Challenger 80 di Bucarest (terra battuta) vince meritatamente il 19enne ceco Jiri Lehecka che batte Filip Horansky (n.204 ATP) con il secco punteggio di 6-3 6-2, dopo poco più di un’ora di partita.