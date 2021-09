Svizzera, al referendum sui matrimoni gay il 64% di sì. Il fronte del no: «Presto parleranno di utero in affitto» (Di lunedì 27 settembre 2021) Sì ai matrimoni e adozioni gay, no a una tassazione più forte sui grandi capitali per alleggerire quella sui salari. È stato questo l’esito dei due referendum che si sono svolti in Svizzera. Il primo quesito sul «matrimonio per tutti» è passato il 64% dei sì, il secondo su «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale» è stato respinto dalla maggioranza dei cantoni, anche se con percentuali diverse. Il referendum in Svizzera su matrimoni e adozioni gay Alla consultazione sui matrimoni gay ha partecipato il 51,92% degli aventi diritto. Con l’approvazione del testo, le coppie omosessuali che hanno optato per l’unione domestica registrata potranno convertirla in matrimonio. Sarà possibile l’adozione di figli e le lesbiche potranno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Sì aie adozioni gay, no a una tassazione più forte sui grandi capitali per alleggerire quella sui salari. È stato questo l’esito dei dueche si sono svolti in. Il primo quesito sul «o per tutti» è passato il 64% dei sì, il secondo su «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale» è stato respinto dalla maggioranza dei cantoni, anche se con percentuali diverse. Ilinsue adozioni gay Alla consultazione suigay ha partecipato il 51,92% degli aventi diritto. Con l’approvazione del testo, le coppie omosessuali che hanno optato per l’unione domestica registrata potranno convertirla ino. Sarà possibile l’adozione di figli e le lesbiche potranno ...

