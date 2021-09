Superbike, un Mondiale così tirato non si vedeva da anni. Il regno di Rea è in pericolo… (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel weekend più triste, il Mondiale Superbike forse ha scritto una delle pagine decisive di questa sua annata. Il mondo del motorsport ha pianto la scomparsa di Dean Berta Vinales, in un fine settimana che ha quindi assunto un valore decisamente meno importante dal punto di vista sportivo. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la Gara-1 del Gran Premio di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano appena 3 giri al termine della corsa. Un momento che ha, ovviamente, stravolto tutto il mondo delle due ruote e che, gioco forza, ha fatto passare in secondo piano il duello tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. I due grandissimi rivali di questa stagione, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel weekend più triste, ilforse ha scritto una delle pagine decisive di questa sua annata. Il mondo del motorsport ha pianto la scomparsa di Dean Berta Vinales, in un fine settimana che ha quindi assunto un valore decisamente meno importante dal punto di vista sportivo. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la Gara-1 del Gran Premio di Spagna 2021, prova valida per ilSupersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano appena 3 giri al termine della corsa. Un momento che ha, ovviamente, stravolto tutto il mondo delle due ruote e che, gioco forza, ha fatto passare in secondo piano il duello tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. I due grandissimi rivali di questa stagione, ...

