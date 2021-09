Super League, Agnelli non molla: «Ha valori essenziali per la stabilità del calcio» (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la sentenza della giustizia spagnola che chiede l’annullamento delle sanzioni ai club fondatori, e in attesa dell’intervento della Corte di Giustizia europea, Andrea Agnelli torna sul tema della Super League, ed elenca così i suoi valori fondamentali in tre concetti: «Controllo dei costi, solidarietà e meritocrazia sportiva». Questa, per il presidente della Juventus, tra i fautori più attivi dell’iniziativa, l’essenza della competizione che potrebbe cambiare l’organizzazione del calcio in Europa. «La Super League», ha scritto il bianconero nella lettera agli investitori del club, «ha nelle sue regolamentazioni questi tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica». Il piano per il controllo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la sentenza della giustizia spagnola che chiede l’annullamento delle sanzioni ai club fondatori, e in attesa dell’intervento della Corte di Giustizia europea, Andreatorna sul tema della, ed elenca così i suoifondamentali in tre concetti: «Controllo dei costi, solidarietà e meritocrazia sportiva». Questa, per il presidente della Juventus, tra i fautori più attivi dell’iniziativa, l’essenza della competizione che potrebbe cambiare l’organizzazione delin Europa. «La», ha scritto il bianconero nella lettera agli investitori del club, «ha nelle sue regolamentazioni questi treper ladell’industria calcistica». Il piano per il controllo ...

