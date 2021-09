Sulla Giostra: al cinema dal 30 settembre. La clip (Di lunedì 27 settembre 2021) Una vita ormai dimenticata torna a bussare alla porta. Da qui parte Sulla Giostra, divertente commedia al femminile diretta da Giorgia Cecere (Il primo incarico, In un posto bellissimo), in cui due donne, molto diverse, saranno costrette a mettere a confronto tutte le loro differenze. Di cosa parla “Sulla Giostra”? Claudia Gerini e Lucia Sardo sono rispettivamente una donna bella e di successo, che da anni vive a Roma e ha abbandonato il paese di origine, in cui invece continua da sempre a vivere l’altra, la vecchia governante della casa di famiglia. Le due donne dovranno imparare a fare i conti con i loro caratteri, i sogni, le ambizioni, i fallimenti, le speranze, che diventano movimenti ipnotici di una grande “Giostra” che nessuno potrà mai governare. A completare il cast, Alessio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Una vita ormai dimenticata torna a bussare alla porta. Da qui parte, divertente commedia al femminile diretta da Giorgia Cecere (Il primo incarico, In un posto bellissimo), in cui due donne, molto diverse, saranno costrette a mettere a confronto tutte le loro differenze. Di cosa parla “”? Claudia Gerini e Lucia Sardo sono rispettivamente una donna bella e di successo, che da anni vive a Roma e ha abbandonato il paese di origine, in cui invece continua da sempre a vivere l’altra, la vecchia governante della casa di famiglia. Le due donne dovranno imparare a fare i conti con i loro caratteri, i sogni, le ambizioni, i fallimenti, le speranze, che diventano movimenti ipnotici di una grande “” che nessuno potrà mai governare. A completare il cast, Alessio ...

