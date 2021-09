“Striscia la notizia”: Valerio Staffelli consegna il tapiro a Diletta Leotta (Di lunedì 27 settembre 2021) Il primissimo tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia la notizia va a Diletta Leotta, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano, Leotta ha detto: «Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia», ammettendo anche di essere di nuovo single dopo la fine della storia con l’attore Can Yaman. Al microfono dell’inviato del tg satirico, la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che debuttano stasera alla conduzione di Striscia. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: Ufficio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Il primissimod’oro della nuova stagione dilava a, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata dasabato sera a Milano,ha detto: «Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia», ammettendo anche di essere di nuovo single dopo la fine della storia con l’attore Can Yaman. Al microfono dell’inviato del tg satirico, la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che debuttano stasera alla conduzione di. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: Ufficio ...

