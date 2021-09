Striscia la notizia, le anticipazioni della puntata in onda questa sera (Di lunedì 27 settembre 2021) Striscia la notizia, ecco cosa vedremo nel corso della puntata in onda questa sera del tg satirico di Canale 5 questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Marco Camisani Calzolari tenterà per la prima volta un esperimento interattivo di massa per dimostrare che gli smartphone spesso riescano a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing che poi li bombardano con offerte pubblicitarie ad hoc. L’esperto informatico del tg satirico, con l’aiuto attivo dei telespettatori, metterà in luce come alcune applicazioni possano accendere il microfono del telefono e ascoltare le conversazioni. Inoltre, ritorna l’inchiesta sui filtri delle mascherine e il caso ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021)la, ecco cosa vedremo nel corsoindel tg satirico di Canale 5la(Canale 5, ore 20.35) Marco Camisani Calzolari tenterà per la prima volta un esperimento interattivo di massa per dimostrare che gli smartphone spesso riescano a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing che poi li bombardano con offerte pubblicitarie ad hoc. L’esperto informatico del tg satirico, con l’aiuto attivo dei telespettatori, metterà in luce come alcune applicazioni possano accendere il microfono del telefono e ascoltare le conversazioni. Inoltre, ritorna l’inchiesta sui filtri delle mascherine e il caso ...

Advertising

Striscia : Striscia la notizia al via con il tapiro alla neo single @DilettaLeotta “#Dazn non si vede? Vorrei sistemare io tu… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * GLI SMARTPHONE CON LE “ ORECCHIE ” APERTE: « MARCO CAMISANI CALZOLARI TENTERÀ… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * STASERA TORNA L’INCHIESTA SULLE MASCHERINE: « PERCHÉ ALESSANDRO DEL PIERO AMA… - hvrrysqs : @S0FTHRRY perché striscia la notizia di prehonc - CIAfra73 : Da stasera al via la nuova edizione di Striscia la notizia: tantissime le novità, tapiro a Diletta Leotta -