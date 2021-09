“Stessa cosa” Mara Venier e Francesca Fialdini | la notizia pessima sorprende tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Orietta Berti, Teo Teocoli, Margherita Buy, Noemi e Marco Masini sono stato gli ospiti della puntata di “Domenica In”, condotta da, in onda il 26 settembre alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Per il consueto spazio informativo su vaccini e covid, in studio sono intervenuti i professori Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in collegamento il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova e il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti. In studio anche Orietta Berti, che ha da poco conquistato il quarto disco di platino con il brano Mille, ha parlato di questo momento particolarmente felice per la sua carriera artistica....